美國會代表團今訪台 強化台美雙邊交流

2018-02-20 19:00

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國在台協會今發布新聞稿表示，由美國參議院軍事委員會成員詹姆斯·殷霍夫（James Inhofe）率領的國會代表團今抵台訪問，將在台停留至2月22日。AIT表示，代表團訪台期間將與我國高層、相關部會會面，討論有關台美關係、區域安全和防衛，以及其他雙邊共同關切的重要議題。外交部對此表示歡迎。

外交部新聞稿指出，殷霍夫自擔任參議院「台灣連線」共同主席10餘年來，積極推動強化台美關係，是我國在美國國會堅定友人。殷霍夫共同主席一向支持與台灣相關的議題，包括上（2017）年10月川普總統出訪亞洲前，與參議院「台灣連線」另一共同主席孟南德茲共同發起聯名函，向川普總統表達對台灣的堅定支持，該函共獲36位參議員連署。殷霍夫共同主席亦長期支持強化台美軍事合作交流及對台軍售，成功協助將相關友我文字納入「2018會計年度國防授權法案」（2018 NDAA）。

外交部說，與殷霍夫共同主席來訪的議員尚包括聯邦參議員朗茲（Michael Rounds, R-SD）、恩絲特（Joni Ernst, R-IA）、蘇利文（Daniel Sullivan, R-AK），以及聯邦眾議員凱利（Trent Kelly, R-MS）等共19人。該團此次訪團不僅彰顯台美兩國友好情誼，亦將有助增進團員對台美戰略夥伴關係的瞭解及續在美國國會予我國堅定支持。