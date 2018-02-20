市長初選肉搏戰 林俊憲挺黃偉哲：當初誰勾結李全教？

黃偉哲團隊在出發前，高喊「延續賴清德、支持黃偉哲」。（記者蔡文居攝）

2018-02-20 18:09

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長初選已進入肉搏戰，黨內競爭空前激烈。立委林俊憲今天下午陪同市長參選人黃偉哲掃街，砲火猛烈，雖然不點名，直指台南應拒絕黑金勢力，勿忘當初「李全教賄選」一案是誰勾結李全教、出賣民進黨？

黃偉哲今天由立委林俊憲、市議員邱莉莉、林宜瑾、唐碧娥、呂維胤、郭清華及市議員參選人蔡筱薇、沈震東、林士傑、黃偉展、陳宗明、王育貞等人陪同，在南區進行掃街拜票。出發前，黃偉哲團隊召開記者會，林俊憲也出席力挺，他砲火四射，並與大家一起高喊「延續賴清德、支持黃偉哲」。

林俊憲表示，他在台南投入政治工作一路走來20年，延續賴清德的理念，所以選擇黃偉哲，台南應拒絕黑金勢力，勿忘當初李全教賄選一案是誰勾結李全教，出賣民進黨，以及跑票的5位議員現今人在何方？支持誰？他也強調賴清德因院長職務關係不便出現，否則站在黃偉哲身邊的就是賴清德。

林俊憲呼籲所有台南鄉親，如果信賴賴清德、請選擇黃偉哲，請大力支持可以延續賴清德清廉執政的黃偉哲市長參選人，繼續建設大台南，為市民服務。

黃偉哲表示，台南市這些年來，從賴清德當選市長後，就一直在跟地方的黑金勢力奮戰，2014年議長選舉，有人因跑票而被開除黨籍，至今這些議員還未恢復黨籍，他相信是非公道自在人心，雖已過了幾年，但市民不會遺忘賴清德心中的痛，市民也不會讓黑金復辟。

對於「3000萬事件」，黃偉哲回應說，此事件無關他本人，硬要扯上他也是因為選舉到了，他的助理已提出告訴，如果有任何新證據請直接向檢調說明即可。