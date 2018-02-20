台南市長初選進入肉搏戰 陳亭妃籲再辦一場政見會

2018-02-20 16:51

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長初選進入肉搏戰，相互攻擊黑金、耳語紛紛出籠，市長參選人、立委陳亭妃今天大年初五在南區廟宇參香並發放紅包，在地民眾到場相挺。陳亭妃表示，許多到場相挺民眾對於運用抹黑方式，企圖藉此拉抬自己聲勢，大表不能苟同。她也呼籲，黨中央再來一場政見會，讓所有參選人拿出最好的市政規劃藍圖，給市民鄉親做出最佳抉擇。

陳亭妃與競選團隊今天到南區建安宮、玉聖宮、豁落院仁慈堂等廟宇參香，並在廟口發放紅包，祈禱國泰民安，也祝福市民鄉親在狗年都能一路旺到底。

陳亭妃競選總部表示，陳亭妃初選以來一步一腳步成立後援會，組織相挺的地方人士、社團，聲勢日高，一波波貼近民意的作為，贏得口碑，也同時急速拉升民調。過年期間，賴清德院長勸導參選人過年說好話不要謾罵指摘，旋遭某陣營參選人打臉，發動負面文宣大肆攻擊陳亭妃。

陳總部說，民眾都認為市長的高度具備前瞻視野、慎謀能斷的魄力，而不是大街上恣意謾罵，蓄意詆毀企圖依此墊高自己，民眾眼睛是雪亮的，絕對無法接受這樣的操作。

陳亭妃表示，不口出惡言，按階段時程提出市政建設藍圖，將心中抱負訴諸民意，這是對189萬市民的一種尊重。她正面良性的作為迅速反映在民調之上，也因此，許多到場相挺民眾對於運用抹黑方式，企圖藉此拉抬己身聲勢，大表不能苟同，紛紛表示願意力挺她。

陳亭妃今天參拜完後，接著進行南區大掃街，市議員莊玉珠、後援會長馬榮欽以及市議員參選人林志文、周麗津、鄭光哲等人陪同掃遍大街小巷。陳亭妃並提出「南區翻轉三願景」包括遷移南山公墓、縫合都市紋理；改善機場門戶、共創合宜發展；重現黃金海岸、串聯濱海觀光，並強調所有承諾未來都願意接受檢驗。