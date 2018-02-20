垃圾就近處理 顏純左主張工業區設廢棄物處理廠

顏純左主張環保政策權責下放公所，各工業區設置廢棄物處理工廠。（顏純左辦公室提供）

2018-02-20 15:52

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長初選參選人顏純左今天提出環保政策，他主張環保政策權責下放公所，各工業區設置廢棄物處理工廠，讓垃圾就近處理，減少居民的抗爭。

顏純左今天提出具體的環保政策，他表示，首先第一項將在各工業區研議設置「事業廢棄物處理工廠」，希望各區的事業廢棄物，能夠在工業區內就近處理。這樣可以減少運費、減少污染、減少處理廢棄物的經費，同時地處理也比較不會引起居民的抗爭。讓環保在台南落實，點亮台南的晴空，守護市民的健康。

第二項，未來將把清潔隊回歸到各區公所，讓公所的區長變成清潔隊長，環保局的局長變成總隊長，一方面可由區長就近調度指揮，如果有大量垃圾物的話，比如鹽水蜂炮的時候，可以由環保局長統一調動鄰近的清潔隊做支援。

第三項，增加清溝車，街區的水溝常常有阻塞的狀況，會孳生病菌或暗藏登革熱孳生源，雖然在每年汛期之前各區都會做清溝的處理，但有時候清溝的車不敷使用，所以希望在各行政區增加清溝車，來增加清潔隊的調度分配，也可以讓老百姓的家園因水溝阻塞造成淹水問題。

顏純左表示，讓事業廢棄物的處理問題可以解決不會造成汙染，清潔隊在各區區長的指揮下靈活調度，各區的環保事務可以盡速處理，解決民眾居家生活的問題。