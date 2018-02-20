國民黨明提名台中市長參選人 江啟臣：團結支持盧秀燕

參與國民黨台中市長初選敗陣的江啟臣（右一），今天在臉書貼出胡志強（左一）、邵曉玲夫人（左二）到家裡走春的合照，呼籲支持者團結挺盧秀燕。（記者陳建志翻攝自江啟臣臉書）

2018-02-20 14:25

〔記者陳建志／台中報導〕參加國民黨台中市長初選的立委江啟臣，最後以0.6%的差距輸給立委盧秀燕，江啟臣今天在臉書貼出前市長胡志強夫婦到家裡拜訪走春的合照，透露兩人就市政和未來進行討論交流，強調「0.6%的差距，不會改變熱愛台中的心」，呼籲藍營支持者團結一致，支持盧秀燕在明天的國民黨中常會，正式提名為國民黨台中市長參選人。

江啟臣今天在臉書發表「0.6%的差距，並不會改變啟臣熱愛台中的心」的公開聲明，透露前台中市長胡志強與邵曉玲夫人，今天一起到家裡走春，還貼出胡志強夫婦和江啟臣夫婦的合照。

江啟臣除感謝胡志強對他的肯定與支持，並透露兩人就台中市政、國家問題與人民的未來進行討論交流，強調「0.6%的差距並不會改變我熱愛台中的心」，雖然還未和贏得初選的盧秀燕深談輔選組織和職務，但自己態度開放，未來台中市長選戰絕對不會缺席，會一起為贏回台中而戰。

江啟臣指出，參與初選的過程體認，國民黨要贏回台中，關鍵在於國民黨以及候選人本身要提供給台中市民更明確、更有效、更可行的藍圖，藉此對照現任者「口號治理」的執政缺陷，讓大家有一個更好的選擇，才能真正取得市民的信賴與支持。

因為明天（21日）國民黨中常會將決議台中市長的提名人選，江啟臣呼籲

所有中常委及支持者，團結一致支持盧秀燕正式提名為今年國民黨台中市長參選人，為台中市找回藍天，讓台中躍起，大城新生。