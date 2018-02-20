年底選舉左右政局 鹿耳門媽預測今年國運倒吃甘蔗

鹿耳門天后宮「跋四季籤」活動，今年局勢春夏秋三季屬中籤，冬季則屬上籤。（記者蔡文居攝）

2018-02-20 13:00

〔記者蔡文居／台南報導〕台南鹿耳門天后宮今天舉行「跋四季籤」活動，預測未來一年國運及社會流年，今年局勢春夏秋3季屬普通，冬季則最佳，預測國運倒吃甘蔗，而年底剛好有六都及縣市長等地方選舉，預測年底選完，不管哪一黨勝選，選後均歸於平靜，政局穩定，漸入佳境。

廟方表示，今年的四季籤相當有意思，四方、五行皆具。流年有漸入佳境的隱喻，春夏行事小心宜保守，秋轉運，冬籤明顯有開花結果的傾向。就此四季籤而言，總體看來是中上千。跋公籤，信或不信，自在人心，雖為庶民行事的參考，也可供當政者斟酌。

負責解籤的禮俗專家林森澤說，今年「鹿耳門媽」欽定的四季籤，春夏秋3季屬於中籤，冬籤則是上籤，代表年底一切努力可以開花結果，以社會、國運而言，有漸入佳境、倒吃甘蔗之意，而年底選舉結束後，台灣社會也逐漸太平。台灣的政局一向都是這樣，選前或初選時亂糟糟，選後不管哪一黨或誰勝選，終歸於平靜。

台南市鹿耳門天后宮於每年農曆大年初五舉行「跋四季籤」─公籤，來預測國家、社會今年四季時序的運轉時勢，以做行事之參考。今年鹿耳門天后宮媽祖所選出的四季籤整體籤運屬中上籤。

今年鹿耳門天后宮「鹿耳門媽」欽定籤詩內容如下：

春 ─ 甲申第5籤，屬水利在冬天宜其北方，王剪戰袁遠：「只恐前途命有變，勸君作急可宜先；且守長江無大事，命逢太白守身邊。」

夏 ─ 甲辰第3籤，屬火利在夏天宜其南方，朱德武入寺相分明：「勸君把定心莫虛，天註衣祿自有餘;和合重重常吉慶，時來終遇得明珠。」

秋 ─ 辛丑第43籤，屬土利在四季四方皆宜，偶才母子井邊相會：「一年作事急如飛，君爾寬心莫遲疑；貴人還在千里外，音信月中漸漸知。」

冬 ─ 甲子第1籤：屬金利在秋天宜其西方，包公請雷驚仁宗：「日出便見風雲散，光明清淨照世間；一向前途通大道，萬事清吉保平安。」