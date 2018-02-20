開工典禮遇「發爐」 柯文哲致詞看到出神

柯文哲今日出席光華數位園區開工典禮時，碰上香爐「發爐」現象。（記者張嘉明攝）

2018-02-20 12:21

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今日出席光華數位園區2018狗年興旺開工典禮，現場香火旺盛，在他致詞時更當場「發爐」，火焰一度超過30公分，令柯不禁頻頻轉頭觀看。

這並非柯文哲首度碰上香爐「發爐」，他在3年前的農曆初5開工日，同樣也是在光華數位新天地參與開市團拜時，就曾遇上相同狀況，面對象徵旺來的發爐，他當時致詞不忘打趣說「香爐發火是好彩頭」。

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