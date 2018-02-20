過年廟宇跑透透 周錫瑋：真正的基層不是跑攤

2018-02-20 12:13

〔記者葉冠妤／新北報導〕前台北縣長周錫瑋在農曆春節期間行程滿檔，廟宇跑透透，大年初五一早就到五股賀聖宮參拜，由於國民黨新北市長黨內初選啟動在即，周錫瑋再重申，希望候選人間能有公開的政策辯論機會。周也說今年過年，讓他感受到基層民眾最關心的面向，他認為身為地方首長，傾聽民眾是最基本的要求，但這要求在台灣政治卻有差距，一般政治人物都在選舉時候出現。

周錫瑋說，自己在過年期間勤跑廟宇，最深刻的體會是真正的基層不是像跑攤，而是接觸一般接觸不到的人，一個地方的父母官，應花一半以上的時間待在外面，多聽聽基層的聲音與實際狀況，關心民眾生活裡的問題與未來發展，聽到人民最基本的要求，而不是只有選舉時候出現，其他時間都待在辦公室、議會，這個新年讓他感受到的是最實際的一面，而不是華麗、高尚的政見口號。

對於新北市長國民黨黨內初選將於3月初公告、登記，周錫瑋表示，他還是堅持幾個原則，第一是所有候選人讓市民都看得見，第二是候選人對於新北發展要有新思維，而不是傳統想法，相信初選可以給所有候選人公平的平台，跟所有市民報告政策、政見，「我沒有其他要求，我只希望頭夠有政策的辯論。」盼初選要有一個月的時間，讓大家都可以接觸到民眾。