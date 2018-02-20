鍾小平挑戰一日雙城 柯：一日雙塔比較難

台北市長柯文哲20日出席光華數位新天地2018狗年興旺開工典禮，並發開運紅包給民眾。（記者張嘉明攝）

2018-02-20 11:56

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市國民黨籍議員鍾小平日前宣布將參加國民黨市長候選人初選，並對外表示要挑戰一日雙城，周六就要啟程；由於北市長柯文哲也曾成功挑戰一日雙城，鍾此舉挑戰意味濃厚。

對此，柯文哲今參加活動被問及此事笑回，一日雙城容易，但一日雙塔比較難，以我的經驗一日雙城很容易，廿小時內可以騎完，一日雙塔要跨過睡覺時間，因此一日雙城比一日雙塔容易很多。

媒體追問柯是否諷鍾沒有挑戰最困難的騎程？柯僅答，一般來說去年228的時候，北市辦的活動有三百多人可以在一日騎完。

若收到鍾小平戰帖是否願意再挑戰一次？柯則回，已經沒有這麼多時間了，一次事前準備至少要四、五個月，要慢慢調整肌力，現在沒時間做這些事，將要專心市政。

此外，年底北市長大選國民黨由誰披上戰袍挑戰北市長柯文哲狀況未明，繼前立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文，議員鍾小平、前立委張顯耀近日也宣布角逐黨內初選，今日上午前立委孫大千也宣布要選。柯也被媒體問及，是否認為國民黨目前市長初選還沒派出最強人選？

柯僅答，也不能這樣說啦，沒人生出來就很強，事在過程當中慢慢訓練，慢慢變強，在這個十倍速的時代很難預測。

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