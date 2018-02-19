民進黨台南市副議長向小英喊話 為的是........

4位力挺黃偉哲的議員招開記者會抨擊南市副議長郭信良。（記者王捷攝）

2018-02-19 15:31

〔記者王捷／台南報導〕民進黨台南市長初選打的火熱，力挺黃偉哲的4位議員今天開記者會指控，參選人陳亭妃與綽號「黑面」的副議長郭信良關係良好，郭涉多起弊案，若陳亭妃當選，台南市會「黑面執政」，郭信良回應，這是不實謠言，請有意要參選議長的同志，不要找錯對象，他對議長位置沒有興趣，為搶下任議長，在過年破壞和諧氣氛，不僅選民不高興，也違背賴清德院長的意思，黨中央，黨主席應該出面管一管。

力挺黃偉哲的市議員邱莉莉、郭清華、唐碧娥、林志展今天以「拒絕黑面執政」為題朝開記者會，郭清華說，郭信良向官田鋼鐵拿錢是事實，雖官司宣判無罪，建議檢調機關好好調查郭的金流，他敢公開批評就是負責，不怕郭信良提告。

邱莉莉說，近20年來，郭信良操守被質疑，有公共工程弊案、涉及收賄官司、市地重劃的流言，希望市民能想起2014年12月正副議長選舉，黨內有人跑票所造成的議長失守。

郭信良回應，他還了官田鋼的借款，法院也判處無罪，對手陣營一再重提他無罪案子，他也請問黃偉哲，當初牛頭牌的案子，法官是認定黃偉哲與助理有收2百萬的現金及2百萬的政治獻金，他要問黃立委，2百萬的現金有還嗎？郭強調，他的案子無罪，牛頭牌的案子也無罪，無罪的案子一直被拿來攻擊，他請問同樣有切身之痛的黃偉哲，怎麼會放任自己的發言人為了搶議長的位子，而不擇手段呢？

郭信良並說，週刊報導黃偉哲國會辦公室主任向業者侵佔3000萬案件，黃偉哲是否要先說清楚？呼籲黨中央應該出面管控，否則只會讓市民對民進黨感到失望。

邱莉莉說，南檢在相關案件起訴書指出，郭為避免犯行遭司法機關偵辦，每次取款都交付同額的支票，並在支票上背書，佯作雙方是借貸關係，這已清楚說明了何謂「借貸」關係。郭信良強調這是借貸關係，且已經過調查，他的借款也還完了沒有疑慮，黃偉哲應該解釋3000萬元的款項比較重要。

郭信良說，政治人物要用同樣標準檢驗彼此，這幾位議員同事是不是經的起考驗，可能也要捫心自問，是不是議員本身也涉及弊案遭到檢調起訴求刑，或是有槍炮彈藥管制的前科，如果依照這樣的邏輯，這幾位有意參選議長的人，也是「黑金執政」嗎？他重申對議長真的沒興趣，請對手不要找錯對象。