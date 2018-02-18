蔡總統18廟宇拜年將結束 府包容抗議人士

蔡總統農曆過年拜年行程將結束，總統感謝維安人員及員警的付出。（資料照，記者蔡政珉攝）

2018-02-18 14:09

〔記者李欣芳／台北報導〕自農曆正月初1到初3，蔡英文總統前後走訪17個縣市、18間廟宇，將在今天傍晚結束春節期間的祈福拜年行程。對於3天來，所有負責維安軍警人員的辛勤付出，總統稍早透過總統府發言人表達她的誠摯感謝，並再次祝福所有人員新年快樂，面對總統拜年時遭反年改人士抗議，總統府則盼外界予以包容。

總統府發言人黃重諺表示，新春期間，為了向各地國人民眾拜年，也藉著走訪地方信仰中心為國人祈福，從大年初1到初3，總統前後走訪17個縣市，期間因為有每1位負責維安任務的軍警勤務人員不辭辛苦，全力付出，讓3天的行程順利圓滿，總統與所有鄉親溫暖互動。

黃重諺說，在行程圓滿結束之前，總統特別指示轉達她誠摯的感謝之意，謝謝每1位勤務人員的高度專業與無私付出，她也祝福勤務團隊所有成員新年快樂，未來1年平安順利。

對於過去3天，前後有包括反年改在內幾位民眾前往現場陳抗，黃重諺則表示，台灣是民主國家，國民有不同意見是常態，儘管幾位民眾分別為溫暖歡樂的總統與國民互動現場帶來了一些緊張，也給維安人員增加了勤務壓力，但還是希望所有鄉親多給予這些持不同意見的朋友包容，也祝福他們喜樂平安。