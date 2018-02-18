搶救少子化對策 政院將做社會溝通

2018-02-18 13:21

〔記者李欣芳／台北報導〕鑑於台灣少子化問題日益嚴重，行政院預定農曆過年後提出具體對策，閣揆賴清德擬推動「私立幼兒園公共化」政策，由政府補助私幼學費2萬到7萬元不等，以減輕家長負擔，至於0到2歲幼兒部分，則研擬是否全面發放育兒津貼每月2500元，據悉，這部分尚待最後的整合，政院也將進行社會溝通。

行政院將就搶救少子化對策，包括推動私幼公共化，以及研擬發放育兒津貼等問題在初步對策出爐後，徵詢社會相關團體的意見，再正式公布解決方案。

知情官員今天接受本報訪問指出，有關少子化的對策，行政院政務委員林萬億在先前政院內部會議中強調，相關的問題會做社會溝通。

政院原規劃農曆年後公布少子化對策，外界關注究竟何時端出解決方案？知情官員表示，由於政院要做社會溝通，並且可能需要徵詢民進黨立委的意見，因此農曆年後應該還不會馬上公布對策。

賴清德在去年12月27日年終記者會指出，台灣老人人口今年將超過14％，邁入高齡社會，要是不採取措施，2056年台灣人口將降到2000萬人以下。鑑於台灣當前的生育率約1.17人，賴揆盼在2030年時生育率要達到1.4人。

賴揆在農曆年前與媒體高層餐敘時也表示，從各方面探究少子化問題，經濟因素不是唯一原因，單一解藥方可能沒有辦法解決人口問題，而是要推出「雞尾酒療法」。

有關育兒津貼，衛福部長陳時中今年1月曾向賴揆提出簡報表示，若全面發放每月2500元0到2歲的「兒童照顧津貼」，所需財源經試算1年需120.69億元，至於私幼公共化涉及不同縣市與地區花費不同，其財源尚須精確估算。