娶某前生子後！蔡其昌發小紅包人氣旺到爆

2018-02-17 17:10

〔記者許國楨／台中報導〕幸福一路旺！立院副院長蔡其昌今（初二）前往多處廟宇發放紅包，由於他今年遇到新春前夕再添女兒的「娶某前，生子後」喜氣，引來上千民眾搶領他的幸福小紅包，沾沾喜氣，人氣旺到爆。

過年期間，政治人物拜廟走春，立法院副院長蔡其昌今天也來到東區樂成宮，隨後繼續到南屯萬和宮、大里19甲福德廟、大雅永興宮等廟宇發放幸福紅包，而幸福小紅包今年邁入第6年，有忠實粉絲已經收集了6個款式，樂成宮還有阿嬤排了兩個小時搶頭香，蔡其昌還特別為阿嬤親筆簽名祝福！

尤其今年更遇到新春前夕再添女兒的喜氣，「娶某前，生子後」鴻運當頭的蔡其昌，引來上千民眾搶領他的幸福小紅包，沾沾喜氣；蔡其昌表示，紅包發放的廟宇每一年都比前一年排更長，所以每年都要再加碼，不過今年比較特別，家中多了一個寶貝女兒，所以紅包趕快發放完就要回家當家庭主夫了！

蔡其昌幸福系列壹元小紅包發送至今已邁入第六年，從2013年開始的「幸福壹整年」、2014年「壹定會幸福」、2015年「幸福壹直來」、2016年「猴壹幸福」、2017年「壹家幸福」，到今年2018的「幸福壹路旺」，都是以「壹」做為發想，加上幸福的概念，希望能讓大家幸福滿滿，歡喜過好年，蔡其昌也不忘替綠營的市長、議員拉票，展現團結氣勢。