馬英九年初二新埔義民廟祈福 20年不間斷

2018-02-17 14:29

〔記者廖雪茹／新竹報導〕前總統馬英九今早到新竹縣新埔義民廟上香祈福。義民廟董事長徐德馨推崇馬英九，每年大年初二都來向義民爺參拜，20年來從不曾間斷。

馬英九在新竹縣長邱鏡淳、立委林為洲、縣議員賴江海等人的陪同下，上午約11點30分抵達新埔義民廟，並在鄉親夾道歡迎下進入廟內，廟方舉行三獻禮，馬除致贈紅包給廟方代表，隨後並發送春聯，吸引民眾大排長龍排隊領取，他同時也與民眾握手互道新年快樂。

馬英九說，今天很開心再次來到義民廟，義民祭是一個客家人非常特殊的祭典，在中國大陸沒有，它跟台灣的歷史結合在一起；台灣在過去400年遭遇到很多挑戰，尤其是內憂外患，義民爺站出來維護地方安寧，這是客家人對於犧牲生命的前輩所建立的一間廟。

馬英九並提及1895年乙未戰爭的歷史，新竹最有名的烈士姜紹祖，遇難時還不到20歲，年紀輕卻十分愛國，他還寫了兩首絶命詩。

馬英九表示，整個來講，全世界經濟開始進入一個新的景氣循環，此時台灣應把握機會，往前邁進；話鋒一轉，他說，自己在總統8年期間內，運氣不是很好，先碰到金融海嘯，第二任遇到歐債危機，卸任前又逢全球性出口萎縮，3大經濟危機，但8年仍維持2.9％的經濟成長率。

徐德馨稱許，馬英九自87年起，每年大年初二都到褒忠義民廟參拜，超過20年不曾間斷，對義民爺相當尊敬，義民爺一定會保佑他。

邱鏡淳表示，總統一出現，太陽就出現了，風和日麗，很有福氣。

林為洲說，馬前總統又來到義民廟參拜，一起向義民爺發願，保佑國泰平安、風調雨順。

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