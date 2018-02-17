支持者喊「市長好」 侯友宜：過年後回應民眾支持

新北市副市長侯友宜今天前往先嗇宮發送紅包，先嗇宮董事長李乾龍出席陪同。（記者邱書昱攝）

2018-02-17 14:02

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市副市長侯友宜在農曆初二（17日）先後前往三重先嗇宮、八里紫皇天乙真慶宮參拜，並發送新北市府「狗來富」福袋，現場還有不少民眾大喊「市長好」。侯友宜表示，初二拜廟除了感謝神明庇佑，也祈求新年平安、四時無災。

侯友宜在先嗇宮董事長李乾龍和三重區長劉來通等人的陪同，向神農大帝獻花獻香祈求國泰民安、風調雨順，民眾排隊等待領取侯友宜紅包，甚至有熱情民眾高喊市長好，也有民眾抱著小狗與侯友宜合照，外型燙金大紅色福袋，短短半小時內就被索取一空。侯友宜笑說，「聽到謝謝他們的關心、支持及鼓勵，非常感謝，我會加油」。

侯友宜先上香祭拜後表示，祈求新北市民無災無難、平平安安。對於侯勤跑基層，也獲得不少民眾力挺，媒體問到表態參選新北市長時辰，侯友宜回應，「過年後很快的回應民眾對我的支持」，「很快的讓民眾了解」。

民政局長江俊霆表示，三重先嗇宮主祀神農大帝，已經有263年歷史，除夕夜的開廟門儀式更是信徒口耳相傳的重要祭典，適逢大年初二，先嗇宮內有不少走春參拜民眾，10點開始的福袋發送活動，不到9點就開始出現排隊人龍，更有遠從台中、嘉義前來參拜、求健康的民眾意外收到侯友宜發送的福袋，直呼既意外又開心。

另外，民政局補充說，大年初三上午9點半也會在樹林濟安宮發送新春福袋，想要領取的民眾歡迎前往參拜，拿福袋讓金狗年旺旺來。