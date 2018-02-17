蔡英文保安宮發紅包 柯P、姚文智同框較勁濃

總統蔡英文（左3）、台北市長柯文哲（右2）、民進黨立委姚文智（左2）17日至台北保安宮發送紅包，向民眾拜年。（記者羅沛德攝）

2018-02-17 12:44

〔記者鍾泓良／台北報導〕今天為大年初二，總統蔡英文、台北市長柯文哲及民進黨市長參選人、立委姚文智，齊聚北市大同區保安宮發紅包。蔡英文及柯文哲都有準備紅包發放，而姚文智則是拱手作揖地拜年。柯文哲解釋，自己那份紅包是保安宮提供。姚文智說，自己做的是過年前的紅包袋，提到總統在這裡以總統為主，自己都是執政團隊一員，「總統在這裡發紅包了，其他人還發什麼。」

保安宮所在的大同地區屬於綠營票倉，民眾熱情歡迎蔡英文，也有民眾喊「姚文智凍蒜」，但場外也疑似出現嗆蔡的抗議者。柯文哲說，「這是民主國家常態，一定有人反對，支持你的。」

當3人發紅包時，姚文智與蔡英文站在一起，柯文哲則距離兩人約隔了兩公尺。柯文哲說，這是維安考量，至於蔡是否偏心姚還是自己時，柯回說，「過年不要問這個題目，過年要歡樂講好話。」

而當媒體問是否被蔡英文偏心，姚回說，「你覺得呢？」 而至於初選是否能得到總統偏心，姚說，自己不需要偏心，只要大家能夠團結。他提到，這幾天拜訪，基層要黨提名自家市長候選人的態度很清楚。

而柯文哲與姚文智互動少，柯文哲說，兩人有握手，至於雙方是否有肅殺之氣，柯回說，「過年期間說好話，就握手而已。」姚文智也說自己一下車就跟柯握手，後來總統提醒又握了一次，「政治競爭是一回事，過去大家都還是熟的朋友。」

至於蔡英文是否跟他說不跟柯文哲合作，姚文智說，「我們在拜拜，不可能講這個。」而蔡英文在進入保安宮前轉頭向後方兩人揮手，柯文哲及姚文智都認為是在叫自己。對此，姚文智說按照行政倫理，市長也該在前面，「希望我未來當市長也是我在前面。」

然而，在柯文哲受訪時，民進黨現任或擬參選市議員者都未與柯文哲同時入鏡；但當姚文智受訪時，民進黨擬參選人陳賢蔚、紀建安及陳怡君紛紛在旁，宣示意味重。而受訪後，大同區里長也喊話，民進黨如果沒有提名（市長候選人）時，很多基層反映都不想投票。