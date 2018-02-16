柯文哲揮毫春聯贈新住民 居然獲得這分數及評語...

2018-02-16 18:54

〔即時新聞／綜合報導〕為因應農曆春節，台北市長柯文哲錄製影片，祝賀民眾新年恭喜。有趣的是，影片中柯要挑戰以越南文、泰國文書寫春聯，讓他頗傷腦筋，不過最後仍順利過關，獲得諸多好評。

柯文哲一聽到主持人說，要他寫各國語言春聯時，當場一副「很頭大」的模樣仰天驚呼「各國語言」，接著乖乖依照指示，從預先備好的4支籤中，取出其中1支，認出上頭的文字是以何種語言書寫而成，柯也成功答對是越南文，獲得後方新住民姐妹們的掌聲。

柯文哲抽到的第2支籤，則是泰文春聯。當主持人看到柯手上的春聯時，毫不猶豫直指那是泰文時，柯立馬驚呼，「哇，你怎麼那麼厲害，一看就知道是泰國，我都看不出來，會不會我拿錯邊？」泰籍新住民便笑著提醒，「你拿錯邊了」，柯聞言頓了一下，隨即尷尬大笑，調侃自己「連拿錯邊都不知道」。

完成破關任務後，柯文哲接下來要向越南、泰國新住民學寫春聯。首先是越南文的新年快樂，柯指出，「這就很像英文啊！它只是拼音而已」，迅速揮毫寫出正確無誤的越南版春聯，還被美女稱讚「好厲害」，柯一副「沒什麼大不了」的樣子，酷回「這簡單的」，以及很快學會如何發音，越南姐妹直接給他「100分」、寫得很漂亮。

輪到泰文版春聯時，柯文哲就略顯沒自信，直呼「這個困難啦」，不過仍在泰國新住民的指導下，順利破解難題。柯還盯著自己的成果，不間斷的文字筆畫、好多個圓圈，宛如符咒般，長吁一口氣，彷彿終於解脫了，泰女則大讚「市長你好棒喔！沒有寫錯！」還很快唸出「春節快樂」，讓新住民笑得好開心。