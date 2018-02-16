贈警賀歲福袋 賴清德：好厝邊、你們辛苦了

副總統陳建仁（紅衣者）為感謝「管區」新生南路派出所平日辛勞，除夕夜特地偕同太太（右一）到派出所慰勞員警，左二是所長崔企英。（記者楊國文翻攝）

2018-02-16 16:43

〔記者楊國文／台北報導〕行政院長賴清德大年初一下午到負責官邸轄區的台北市大安警分局、新生南路派出所慰勉警方辛勞，並逐一贈送內有一元的紅包福袋，賴清德勉勵派出所所長崔企英等員警說：「我們算是鄰居，承蒙各位照顧行政院各部會，這個所是最辛苦，也是最吃力，壓力最大的所」、「好厝邊，你們辛苦了」，隨後並逐一發送內有一元的紅包福袋給員，象徵一元復始。

行政院長賴清德喜氣洋洋表示，他要代表行政院對員警表達感謝，並拜年，祝福在新的一年都能平平安安、順順利利，家庭美滿幸福，隨後與台北市警局局長陳嘉昌、大安分局長周煥興等合影後離開。陳嘉昌局長隨後也贈送員警紅包。

此外，因副總統陳建仁的官邸位於仁愛路上，也是新生南路派出所管轄，昨除夕夜陳副總統除夕夜偕同夫人，低調探訪新生南路派出所，並致贈福袋，慰勉員警社勞並贈送福袋。

由於台南「南鯤鯓代天府」今天抽國運籤，抽到「丙子」籤「漢李廣父子陣亡」，屬於下下籤，有媒體詢問賴清德看法，賴不確定是否聽到這個提問，並未回應即走入派出所。

行政院長賴清德大年初一下午到官邸的轄區新生派出所慰勉員警平日辛勞，並贈送內有一元的福袋。（記者楊國文攝）

行政院長賴清德（左二）今到官邸的轄區新生南路派出所慰勉員警，賴表示這個派出所壓力很大，也是好厝邊，大家辛苦了。右二是所長崔企英。（記者楊國文攝）

行政院長賴清德贈送給轄區員警的福袋。（記者楊國文攝）