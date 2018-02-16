人氣慘輸賴清德？ 柯P：那有甚麼關係！

台北長柯文哲到指南宮新春參拜，和民眾合影。（記者沈佩瑤攝）

2018-02-16 14:35

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲稍早到北市指南宮參拜，緊接行政院長賴清德之後。然而相較於賴清德沿途有不少熱情民眾夾道歡迎，柯文哲人氣明顯稀疏許多。不過柯文哲對此不以為意說，自己只是選市長，又不是選什麼，「那有什麼關係！」

柯文哲致詞表示，今天是大年初一新春第一天，希望台灣風調雨順、國泰民安，盼北市民平安幸福，過去一年指南宮幫忙台北市很多，像世大運就有得到很多協助，台灣很多宮廟，不僅是地方信仰中心，也扮演教育文化的支柱，帶給北市府很多幫忙，祝在場所有嘉賓身體健康、萬事如意。

發送紅包時，現場參拜民眾相當給面子地大排長龍，還有不少擔心自己排不到的婆媽，頻頻詢問工作人員會不會發好發滿、人人有獎。

柯文哲在指南宮稍作休息，簡單用膳後，繼續下午的「廟廟廟」行程。記者詢問人氣似乎比不上賴清德，會不會有點擔心？柯回說，有什麼好擔心，自己只是選市長，又不是選什麼，「那有什麼關係！」至於年底大選有沒有信心？柯說，就是平常心啦！

返回座車途中，部分民眾發現經過自己身邊的竟是柯文哲本尊，忍不住驚呼「是本人誒！」也有些許民眾搶著跟市長合影，柯文哲來者不拒，配合度相當高。還有一家三口看到市長，女兒驚喜尖叫「是柯文哲、是柯文哲！」聽到能和市長合照，更是連聲高喊「可以嗎！」父母則淡定舉起手機幫忙拍下合照。

台北長柯文哲到指南宮新春參拜，遇民眾要求合影配合度高。（記者沈佩瑤攝）

台北長柯文哲發送紅包祝民眾新年快樂。（記者沈佩瑤攝）