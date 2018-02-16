官兵除夕留守花蓮 馮世寬親致電軍眷：對不起！

國防部長馮世寬特別在除夕（15日）前往花蓮慰勞國軍留守官兵，他聽聞陸軍二支部衛生連上士張雅侖救災時的經歷，特地在晚間圍爐時致電張雅侖的父親。（圖擷取自國防部發言人臉書）

2018-02-16 13:37

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮在本月6日發生規模6.0的地震，造成當地許多人傷亡，國防部也在第一時間派遣官兵投入救災。國防部長馮世寬特別在除夕（15日）前往花蓮慰勞國軍留守官兵，他聽聞陸軍二支部衛生連上士張雅侖救災時的經歷，特地在晚間圍爐時致電張雅侖的父親，「對不起，讓她來守護家園，沒辦法陪你吃年夜飯。」

臉書粉專「國防部發言人」15日發布訊息，馮世寬在除夕前往花防部慰問投入花蓮震災搜救官兵，他聽聞上士張雅侖在震災期間協助搬運罹難者遺體，為往生者及其家人表達難過與不捨，不捨而留下眼淚，讓馮世寬和現場官兵同感悲慟。

馮世寬特地在除夕晚間圍爐時，致電給張雅侖的父親祝賀新年快樂，「今天雅侖跟我報告她去搜救的狀況，我非常感動。」並表示救災對官兵來說是一種教育，也是軍人守護百姓的責任。

他也特別向張爸爸致歉，沒辦法讓張雅侖陪父親吃年夜飯，但他也保證國軍會照顧好他們的孩子，每位投入軍中的袍澤也會好好守護家園。

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