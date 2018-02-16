沒回楓港發紅包 小英：下去怕塞車！

小英總統到屏東市玉皇宮參拜，與廟方合照。（記者蔡宗憲攝）

2018-02-16 12:39

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕總統蔡英文早上11時許前往屏東市玉皇宮參拜，並發放福袋給大批等待民眾，回到故鄉屏東直呼心情「很讚！」對於未回老家楓港發紅包的疑問，她解釋「最近大家都要去墾丁，下去怕塞車，過年後再找時間回去。」

總統回故鄉屏東發福袋行程極受歡迎，上千民眾一早排隊等待，與立法院長蘇嘉全、縣長潘孟安、立委莊瑞雄、周春米、鍾佳濱、蘇震清準時在11時抵達後，先隨廟方指引參拜祈福並與廟方人員合照，隨後花了近30分鐘發放民眾紅包福袋。

小英總統發放紅包福袋時，不忘說上一句新年快樂，發送長輩時，更貼心以台語加上一句「恭喜」，對於孩童則都會特別彎下腰看看他們，過程喜氣熱鬧。

針對媒體詢問回故鄉的心情，小英總統心情大好豎起拇指說「很讚！」對於未回老家楓港發紅包的疑問，她則解釋，因為擔心南下墾丁地區旅遊的遊客眾多，擔心行程會影響交通，年後將另抽時間回故鄉一趟。

「期盼國泰民安時，總統風光回鄉。」楓港當地耆老黃先生等人說，年前剛發生震災，花東旅遊的遊客可能轉移屏東，確實可能有嚴重塞車狀況，雖然楓港發紅包後的北上行程不致於塞車，但可以體諒總統的難處，但期待以久的鄉親，仍希望她來年能回楓港發紅包。

相關影音

小英總統發紅包福袋。（記者蔡宗憲攝）

小英總統到屏東市玉皇宮參拜。（記者蔡宗憲攝）

小英總統到屏東市玉皇宮參拜。（記者蔡宗憲攝）

小英總統發紅包福袋，對長輩用台語說恭喜。（記者蔡宗憲攝）

小英總統到屏東玉皇宮參拜。（記者蔡宗憲攝）

小英總統發紅包福袋。（記者蔡宗憲攝）