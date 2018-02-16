賴揆赴指南宮祈福發紅包 民眾踴躍搶拿

行政院長賴清德16日赴指南宮參拜並發紅包，與小朋友互動。（記者黃耀徵攝）

2018-02-16 12:30

〔記者沈佩瑤／台北報導〕行政院長賴清德大年初一行程滿檔，上午到台北市文山區指南宮參拜、發紅包，排隊民眾搶著和院長拍照。賴清德自備六百份紅包，不到十分鐘時間就被搶拿一空。他致詞時說，祈求台灣風調雨順、國泰民安，希望台北市順順利利，最後祝福所有民眾闔家平安、發大財。

賴清德原訂10點50分抵達會場，由於上山參拜人踴躍，最後賴清德下車步行至指南宮，遲到約20分鐘，直到11點10才總算現身會場；沿途有不民眾和他打招呼，還有民眾和他擊掌，人氣相當旺。賴清德說，過年嘛，參拜的人多，反正也不遠，走一下沒有關係，就當作運動。

賴清德在民進黨部台北市黨部主委黃承國、立委姚文智、台北市議員王閔生、阮昭雄、簡舒培等人陪同下，首先行三獻禮敬天祈福，隨後發送紅包，祝福現場民眾。幕僚透露，共準備六百份，內有賀卡和一元發財金。

據傳，搶得頭香的是一名高齡97歲的老阿嬤，另一位民眾巫小姐則開心表示，剛好跟家人來指南宮祈福，這麼巧遇到院長來發紅包，感覺好運一整年。

行政院長賴清德16日赴指南宮參拜並發紅包。（記者黃耀徵攝）

行政院長賴清德16日赴指南宮參拜並發紅包，走春民眾十分鐘內就搶拿一空。（記者黃耀徵攝）

行政院長賴清德上午至北市文山區指南宮參拜。（記者沈佩瑤攝）