總統蔡英文開春首到台東拜年

總統蔡英文（右二）開春首站到台東天后宮拜拜。（記者王秀亭攝）

2018-02-16 12:25

［記者王秀亭／台東報導］大年初一是民眾到廟裡祈福的好日子，總統蔡英文開春首站選擇到台東天后宮參香祈福，還發放1元紅包福袋，吸引上千民眾排隊，蔡英文也成為首位在大年初一到台東拜拜、發紅包的總統。

今天清晨6時許，台東天后宮廟門剛開，就有多位民眾拜拜後，直接在廟前廣場上排隊，為的是領總統蔡英文的開春紅包福袋，希望為未來一年取得好彩頭。總統蔡英文上午9時30分抵達台東天后宮後，隨即在天后宮主委林有德陪同下入廟參拜祈福，隨後轉身揭開「霖雨遐被」4字匾額。

台東天后宮表示，前總統馬英九及現任總統蔡英文皆有贈字台東天后宮，只是當時馬英九的贈字直接裱框成紙匾，蔡英文贈字後，由小英之友會及廟方再行出資製成匾額，「霖雨遐被」4字有媽祖恩德普照世人之意，總統蔡英文今天到台東拜拜，遂順道揭匾。

蔡英文隨後到廟埕發放紅包福袋，6點多就來排隊的林姓民眾說，在蔡英文之前，從來沒有總統大年初一到台東發紅包，真的是一個難得的春節，所以特地起個大早排隊很值得。

還有不少民眾原本就要到廟裡祈福，得知總統前來，也加入排隊領紅包的行列，使得整個隊伍大排長龍，總統蔡英文光發紅包給民眾就發了將近半小時，眼見趕往屏東時間逼近，才改由台東小英之友會代發。

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蔡英文總統開春首站選擇到台東天后宮拜拜。（記者王秀亭攝）

小英之友會特地將總統蔡英文的贈字，製成匾額，今天上午由蔡英文親自揭匾。（記者王秀亭攝）

總統蔡英文逐一發放一元紅包福袋。（記者王秀亭攝）

台東民眾在大年初一就領到總統蔡英文親自發放的紅包好開心。（記者王秀亭攝）