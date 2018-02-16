丁守中搶陪拜年 但馬英九卻忘了他

前總統馬英九從台北行天宮開始新年的走春行程，前國民黨立委丁守中緊緊相隨。（記者曾韋禎攝）

2018-02-16 13:17

〔記者曾韋禎╱台北報導〕今天是大年初一，前總統馬英九、前副總統吳敦義台北市連趕9個拜廟行程。期待參選台北市長的前國民黨立委丁守中則是緊緊相隨，但馬英九卻忘了他，吳敦義還說一定力挺經公平、公正初選出來的人，顯然沒給身邊的丁守中特別待遇。

馬英九今天要接連前往台北市的行天宮、龍山寺、奉天宮、慈惠堂、慈祐宮拜年；吳敦義則要在上午前往台北市的保安宮、龍山寺、慈祐宮、慈惠堂拜年。行程緊湊無比。

丁守中一早就前往行天宮等候馬英九。馬則在民眾熱烈的歡迎下，心情顯得非常喜悅。不過馬在完成參香，並祝福台灣國泰民安、期許全民心想事成後，正準備要發春聯給民眾時，經旁人提醒，才趕忙介紹全程陪同的丁守中。

現場媒體詢問馬的新年希望。他表示，風調雨順、颱風少，「只要國家好、我就好」。

丁守中才陪完馬英九發春聯，就在10分鐘內趕至保安宮，等候吳敦義。由於吳的行程過於緊湊，他只發完帶來的小紅包後就匆匆離去，準備趕往龍山寺。

現場媒體詢問是否支持丁守中參選台北市長？吳僅表示，只要是經過公平、公正初選出來的，他一定全力相挺。

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