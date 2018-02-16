新春廟宇走透透 蘇貞昌力挺吳秉叡

前行政院長蘇貞昌陪同立委吳秉叡發送「好神擲杯橡皮擦」，向民眾拜年。（記者賴筱桐攝）

2018-02-16 13:22

〔記者賴筱桐／新北報導〕今天是大年初一，許多民眾一早就到寺廟上香祈福，前行政院長蘇貞昌上午陪同新北市長參選人、立法委員吳秉叡到板橋區接雲寺參拜，祈求國泰民安，兩人今天將共同走訪8家廟宇，並發送「好神擲杯橡皮擦」，蘇貞昌也不忘拉抬吳秉叡的聲勢，拜託大家在年底的市長選舉一定要支持吳秉叡。

蘇貞昌受訪表示，過去每年春節初一一定會到板橋接雲寺拜拜，當時的機要秘書是吳秉叡，民政局長是立委張宏陸，希望祈求國泰民安，新年有新的開始。他說，自己致力培養新人，吳秉叡非常認真服務，盼今年底選舉塑造「新人新氣象」，給新北市做新市長。

對於「老長官」蘇貞昌的大力支持，吳秉叡表示，民眾和蘇貞昌很熟悉，看到蘇很高興，今天主要是跟民眾恭賀新年，祝福大家新的一年能夠順利平安、心想事成。他說，春節期間初一到初四共安排4天走訪廟宇，總共要走24間廟，也強調「會盡最大的努力」。

現場發送「好神擲杯橡皮擦」，將橡皮擦做成拜拜擲筊用的筊，正面寫著「興旺招財」，反面為「新北向前衝」，討喜、實用又有創意。

板橋接雲寺準備平安麵、熱湯圓等供民眾享用，並發送1000份發財金，現場設置狗年主燈，信眾可「入龍門」，象徵平安吉祥、求好運。