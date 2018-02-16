董雲裳：美國政策是不把中華民國國旗放在官方網站

2018-02-16 01:10

〔駐美特派員曹郁芬／華府15日報導】美國國務院亞太助卿提名人董雲裳今天在參院外委會的任命聽證會上表示，她知道國務院網站上撤掉台灣國旗，主要是月前領務局在網站發出新的旅遊通知，這是合約商做的，未經過他們的辦公室。

不過她接著說，「我們並不承認台灣是一個獨立國家，不承認中華民國國旗是一個與我們有官方關係的國家。她說，「我們的政策是不在美國政府網站上顯示中華民國國旗。」

去年9月，台灣媒體發現國務院官網改版，在國家與地區簡介頁面撤掉了中華民國國旗，今年初發現領務局在旅行通知的網站也拿掉了台灣國旗。這2個網站在歐巴馬政府時代都列有中華民國國旗。

參議員魯比歐在會中質詢，國務院網站上過去有台灣國旗，新網站的國旗是消失了，董雲裳是否了解決策過程，董雲裳做了上述答覆。

不過魯比歐質疑，他手邊有圖表顯示國務院網站過去列有中華民國國旗，所以國務院有了新政策?董雲裳說，她的了解，這是一個新網站。但魯比歐繼續追問，他的了解是，合約商或許是新的，但國務院官網是一樣的，有人拿掉了國旗，明顯是個改變。在場的夏韾議員要求魯比歐將國務院網站的兩分圖表呈交外委會列入國會紀錄，獲得主席柯克同意。

魯比歐接著詢問董雲裳是否鼓勵美國資深官員訪台？她表示，依據三公報與台灣關係法，美國與台灣有非常活躍的非官方關係，雙方有經常性的交往，她當然支持這個活躍的非官方關係。參院外委會已通過鼓勵美台高層官員交往的台灣旅行法，目前已排入院會議程，可望在這個會期通過，但如何執行還視行政部門的態度。

董雲裳在書面證詞中說，川普政府希望和中國發展建設性關係，但也必須管理和解決爭端。同時，美國也非常明確地表示，美國不會接受中國在亞洲取代美國的企圖，也不會接受中國威嚇區域內的國家。

在北韓議題上，夏韾議員質詢時說，白宮官員明確告訴參院，白宮並沒有讓北韓流鼻血的政策（bloody nose strategy），董雲裳證實，這也是她的理解。美國仍會持續最大施壓的政策，而且壓力還會加大。

她在書面證詞中指出，如果讓中國崛起的國際秩序要能繼續運作下去，法規和標準必須維持，所有國家不能被霸凌或威脅，而應被一視同仁。在答詢時，董雲裳說，美中關係最令人失望的是美國原本對中國在政治與經濟、個人自由方面的改革期待甚高，結果卻是倒退，美國正努力反擊這個趨勢。

她說，中國會企圖將南海軍事化，美國應使用所有可能手段並聯合盟邦與夥伴反擊。她也同意川普政府的國家安全戰略對中國的定義，與中國交往，美國要有明確的政策優先秩序，目前北韓、經貿與執法是美中關係的重點。