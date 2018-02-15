賴清德新北慰勞海巡官兵 婦人驚呼：我是你的...

2018-02-15 15:53

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德今下午前往海巡署巡防局野柳安檢所，慰勞春節期間仍堅守崗位的值勤官兵。未料竟意外出現「認親」插曲！

下午2時，賴清德偕同立法委員呂孫綾到野柳安檢所慰問留守官兵，海巡署署長李仲威與岸巡二總隊陪同講解海巡勤務，賴清德聽完簡報後，除了發放加菜金2萬元，肯定海巡弟兄協助漁船救難勤務，另再提起海巡漁毒品查緝上的角色吃重，勉勵官兵持續緝毒，將毒品隔絕境外。

國小女同學：賴清德功課很好、很乖

賴清德隨後前往野柳保安宮上香，祈求國泰民安，人民安居樂業，不少民眾搶著領取賴所發的一元復始紅包，希望來年更加順利，其中還有賴的小學同學特地趕來與他敘舊，大喊「我是你國小同學」，兩人便在路上開心地認起親來閒話家常。因為當地國小學生大多也升上同一間國中，該名婦人其實也是賴清德的國中同學，她憶述，賴揆「小時候功課很好，很乖」，每次一下課便馬上就回家。

報導指出，賴清德表示，海巡署人員平時不僅要打擊走私犯罪，船隻出狀況時，也需伸出援手，甚至還要執行海上救援任務，守護台灣人民的安全。

報導提到，賴清德指出，然而，岸巡人員不像一般百姓，有正常放假的機會，相反地，過年期間他們更加忙碌，因此今天特別前往野柳安檢所，向所有官兵致謝拜年。