林佳龍出席全球市長會議 東方臉孔受矚目

2018-02-15 13:45

［記者楊政郡／台中報導］第32屆以色列「全球市長會議」於2月11日在耶路撒冷市政廳登場，台中市長林佳龍是與會中少數的東方臉孔，美國巴爾的摩「猶太生活網」報導中特別提及林佳龍，說他是第一次率團到以色列參加盛會，希望與各國市長尋求更多的良好交流機會。林佳龍預定台灣時間今（15）晚返抵國門。

美國巴爾的摩猶太生活網報導此次以色列「全球市長會議」，文中指出，來自世界各地城市的市長，大多是首次齊聚耶路撒冷，來自台灣台中市的市長林佳龍也是第一次率團來到以色列，積極與與會市長進行互動與交流。

市府表示，林佳龍為此屆大會中少數東方臉孔，也特別醒目，不少與會的市長主動與林市長交換名片、互相交流，展現友好城市外交。

「全球市長會議」是由以色列外交部、以色列地方政府聯合會（Federation of Local Authorities in Israel）、美國猶太人議會、美國世界猶太人理事會共同舉辦，本次會議主題圍繞在智慧、永續與安全之城市建構，並透過創業創新，以21世紀尖端城市發展為目標。

林佳龍此行參訪AI人工智慧、自動駕駛、新創公司，盼建立產業交流橋樑，由於今年11月台中世界花博將正式開幕，他也拜會以國國會副議長暨友台小組主席夏伊（Nachman Shai），就台中與以色列各領域合作進行討論，並邀請其參觀台中花博。