時力有意自推台北市長人選 柯文哲：很奇怪

2018-02-15 10:54

〔記者蔡亞樺／台北報導〕時代力量立法院黨團總召徐永明昨對外表示，若民進黨不提台北市長人選，由於柯文哲在兩岸立場與時力是有差距的，黨內不排除推出自己的人選。對此，柯文哲今早受訪時直言，「這個很奇怪」，為了理念應該是民進黨推不推人選，都要自己推吧！

柯文哲重申，他老話一句，自己可以處理的事情才可以處理，如果是外面的因素他也沒辦法解決。不過他說，事實上所有政黨也不是鐵板一塊，有各種想法，會隨著時間推移有所改變。

今天是除夕夜，柯文哲一早前往環保局清潔隊松山分隊慰問辛勞的清潔隊員，也發放200元的紅包給在場50名清潔隊員，還贈送橘子以表謝意。

媒體持續關注年底市長選舉柯文哲是否與民進黨合作，有媒體問8成基層民進黨員希望黨推自己人，柯對此表示，離選舉還有10個月以上，還有很多時間處理，媒體追問怎麼處理？柯笑說，方法是人想出來的。

資深媒體人周玉蔻爆料，民進黨推「黑馬」投入市長選舉，柯昨聲稱他也知情，媒體今早再追問此事，金管會主委顧立雄、文化部長鄭麗君及行政院發言人徐國勇都被點名是「黑馬」，對此柯文哲強調，自己可以控制的因素才可以去努力，如果是外在因素也沒辦法，做好自己的事情就好。

媒體追問什麼是外在因素？柯說，外面（指民進黨）要不要推人也不是你可以控制的，他的態度就是每天做好自己的事情就好。