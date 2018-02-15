不顧「九二共識」 中國人以「中華民國」錦旗感謝海基會

2018-02-15 10:25

〔記者鍾麗華／台北報導〕兩岸官方雖持續「冷對抗」，不過，海基會辦理兩岸文書驗證每年約15萬件，顯示民間往來仍相當熱絡，而海基會還因處理文書驗證業務，經常收到對岸民眾感謝的小禮物。最特別的是，有中國民眾不顧北京政府的「九二共識」、「一中原則」，特地製作一面「民國為民、島富民進」的錦旗，向「中華民國」海基會致謝，他還特地帶著家人從上海來到台北，親手將錦旗致贈承辦人員。

海基會人員表示，收到中國人民致謝雖不是頭一遭，但這樣的內容卻是史無前例，真實感受到當事人的真情流露，相信製作這面錦旗時心中沒有絲毫意識型態，只是純粹表達謝意，其實兩岸人民互動往來，心思很單純，並不瞭解兩岸間存在複雜的政治禁忌與框架。

據了解，這位當事人是在中國長大的台灣人第二代，其父在1949年到中國經商，因戰亂滯留無法返台。當事人為繼承其祖父在台灣留下的土地，早在20多年前就已辦理相關文件，卻因當時經濟拮据，未能來台辦理文書驗證及繼承事宜，一拖就是20餘年。

直到去年，他終於順利來台，卻因公證書副本已逾保留年限而銷毀，無法辦理，經海基會協助後，得以重新申請公證書；不過，由於其父當年滯留中國，生死未卜、行蹤不明，已遭台灣家人向法院申請死亡宣告，因此當事人想要繼承遺產，還要先撤銷父親的死亡宣告，海基會也予以協助。雖然後續法律程序尚在進行中，但他仍向海基會表達誠摯謝意。

根據海基會統計，收受中國公證書正本，以定居、婚姻、出生、病例為大宗，近年來稅務類明顯增加。海基會負責文書驗證人員還不到20位，但每年業務量從開辦初期約5萬件，大幅增加到近來每年平均約15萬件，見證兩岸關係互動的成果。