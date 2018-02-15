小英總統除夕談話 心繫花蓮讚台灣人「患難見真情」

2018-02-15 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕今天就是除夕，總統蔡英文的臉書粉專「蔡英文 Tsai Ing-wen」上午9時許，也貼出小英的除夕談話影片，祝賀所有國人新的一年，「平安健康，萬事如意」。

蔡英文表示，「大家好！今天是除夕。在歲末年終，全家團圓的時刻，我要祝福所有的國人同胞，新的一年，平安健康，萬事如意。」

蔡英文指出，「2月6號，我們美麗的花蓮遭受地震無情的打擊。嚴重的災情以及人命的傷亡，讓花蓮人心裡留下恐懼的陰影」，希望能藉此機會，告訴花蓮鄉親，「請大家放心，不論發生什麼事，全台灣一定會跟花蓮人站在一起」。

蔡英文承諾，未來「除了推動災區的復原重建之外，在全國的層面，政府也會持續針對危險建築進行盤點，加速補強」，「建立一套嚴謹的防災體系，把地震所可能產生的損害降到最低」，且這個工作「已經開始」。

蔡英文提到，地震後她去了花蓮2次，除看見「國軍全面動員救災」、「來自各縣市的搜救團隊，奮不顧身搶救受困人員」，也看見「這段時間的台灣社會，充滿了愛和團結」，在災難中，「展現互助，把人性中最美的那一面給了彼此」，勉勵國人「要永遠記得患難中的真情」，以及勿忘國際社會對我方表達的關心慰問。

蔡英文說，這次有9名中客不幸於震災中喪命，強調「在人道救援上，兩岸沒有距離。我們盡了最大努力，對罹難者家屬，我們也感同身受」，期盼他們能「走出創痛，平安寧靜」。

蔡英文接著表示，「農曆春節在兩岸都是最重要的節慶」，彼此具有不少相近的習俗活動，這次要藉發表談話的機會，「向對岸的朋友以及全世界其他地方的華人，說聲新年恭喜」。

蔡英文指出，「過去一年，台灣經濟的表現讓我們恢復了信心。經濟成長率超乎預期，出口總額是歷年的次高，失業率降到17年來的新低點。前幾天台灣股市在萬點封關，這是歷史上的第二次」，更重要的是，政府與眾人一同打拼，「改變台灣經濟的體質」。

蔡英文舉例，「我們推動5+2產業創新計畫，加快產業轉型升級；今年啟動的前瞻計畫，要全面強化國內不足的基礎建設，同時擴大內需及投資」；若「產業競爭力及經濟的動能夠進一步提升，再配合政府所提出的加薪具體對策」，相信一定能擺脫薪資停滯、倒退的窘境，「讓每一個辛苦打拚的台灣人，共享經濟成長的果實」

蔡英文強調，此外，「我們也會有更堅強、更壯大的實力，來因應外在經濟的變化和風險。我對台灣的未來有信心」，並於文末，向那些過年期間，「持續在工作崗位上，為台灣打拚的朋友們」致謝，並指「明天就是新的一年的開始，再一次跟大家拜年，祝福全體國人同胞，新年恭喜，萬事如意」。