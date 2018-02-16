「汪星人」跑步機練體能 憲兵軍犬隊擔綱「偵爆尖兵」

2018-02-16 00:01

〔記者涂鉅旻／台北報導〕台北市去年8月順利舉辦世界大學運動會，除軍、警堅守崗位維安，更有一隻吸睛的「汪星人」部隊令人印象深刻！隸屬於憲兵指揮部的警衛大隊軍犬分隊，除在大型活動亮相，總統、副總統參與的場合，也可見其執勤身影。每隻偵爆犬的養成不易，除日常訓練，還需在跑步機上鍛鍊體能，才能成為「偵爆尖兵」。

憲兵指揮部警衛大隊軍犬分隊的前身，為憲兵司令部軍犬隊，在民國63年正式成立，為因應「精實案」，該單位民國83年裁撤，但民國88年考量任務需要再次復編「軍犬組」，另為配合「精萃案」組織調整，因此在民國103年4月，正式移編至憲兵警衛大隊至今。

目前憲兵軍犬隊的犬隻主要為德國狼犬、比利時狼犬、拉布拉多犬，且因偵爆犬具備靈敏嗅覺，後代犬隻亦可能繼承此基因，因此「子承父業」狀況相當常見。

擔任「偵爆尖兵」的偵爆犬，每次訓練時間約為2到4小時，另也須搭配特製跑步機鍛鍊體能，而為激起犬隻偵蒐慾望，領犬員除用玩具、毛巾等和軍犬玩「拔河」遊戲，還會用較興奮的語調和偵爆犬「溝通」。

具備多年領犬經驗的軍犬分隊士官長劉信宏表示，犬隻是感官動物，如以東方人語調訓犬，偵爆犬可能會覺得無聊，因此才會用歐美訓犬方式，以「Hey，come on」等話語，互動越興奮，就可讓偵爆犬越期待偵蒐任務。

另外，軍犬和人一樣需要「社會化」，劉信宏說，偵爆犬出生後，須到車站、鐵工廠或人聲嘈雜之處，習慣充滿吵鬧、巨響的環境，如偵爆犬缺乏這段培養歷程，可能在嘈雜的環境下會「不想工作」。而就台灣的民情而言，雖較難搜索到爆裂物，但領犬員在執行勤務時，也會隨身攜帶吸附一個月爆裂物氣味的海綿，藏在變電箱、冷氣機內給偵爆犬尋找，提升其執勤慾望。

雖然偵爆犬須參與辛苦的訓練工作，但「犬權」並未因此打折。劉信宏說，受到「動保法」保障，偵爆犬每週訓練時間不超過40小時，服役年限約4到7年，退役後則在原單位終身養護，未來如有其他上級政策指導，亦考慮實施犬隻認養。