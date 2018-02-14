管中閔校長事件延燒 小英姐夫退高教深耕計畫

台大校長遴選爭議持續延燒，當選人管中閔遭質疑除了未公開台灣大獨董身分外，還涉及違反學術倫理的爭議。（資料照）

2018-02-14 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕台大校長遴選爭議持續延燒，當選人管中閔遭質疑未公開台灣大獨董身分外，還涉及違反學術倫理的爭議。管中閔先前與總統蔡英文姊夫、台大經濟系特聘教授劉錦添，共同申請高教深耕計畫，但最近劉錦添發表聲明，表示要退出此項計畫，「避免遭有心者混雜質疑，斲傷於學術。」

台大經濟系主任林明仁今（14日）中午在臉書代劉錦添發表聲明，聲明中指出，劉錦添在2017年參與由台大「計量理論與應用研究中心」主持整合的數據導向高教深耕研究計畫：「國家整體發展的數據分析與評估」，由該中心主任管中閔教授為總主持人，另有4位不同領域教授擔任子計畫主持人。

劉錦添聲明強調，研究團隊計有80位跨領域教授參與，申請主體為台灣大學，經費運用與教授個人無關。2018年1月份該案在教育部審查期間，劉錦添為避免遭有心者混雜質疑，斲傷於學術，已於1月28日發函至教育部等相關機關陳明退出該研究計畫，並辭去子計畫主持人職務。為免外界誤解，將已辭任之事實向各界聲明。

林明仁表示，管中閔、劉錦添兩人雖然政治理念不同，但是兩人在台灣及國際經濟學界的聲望卻是毋庸置疑。更重要的是，他們一直到現在仍然持續從事研究工作，對整個計畫，不管是在研究或學術領導上，都會有實質的幫助。希望大家能夠以計畫內容跟所有主持人與參與者的學術表現，來評估這項申請。他說，雖然不希望劉錦添退出計畫，但也只能尊重他的意願。