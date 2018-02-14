外交部向國人拜年 李大維攜夫人與愛犬喜氣現身

2018-02-14 12:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕農曆狗年即將到來，外交部今天公開賀歲短片，外交部長李大維首次邀請其夫人池琳及部長愛犬Hana一同出演，向國人拜年。春節是出國旅遊旺季，池琳也特別在片中溫馨提醒國人，出國前應確認護照效期需至少6個月。

雞年進入尾聲，全國將一同送雞迎狗，外交部今天在臉書上傳賀歲短片，向全體國人及駐外人員拜年。李大維說，我國外交處境雖面臨挑戰，但外交部全體人員不氣餒、不懈怠，全力捍衛國家尊嚴與利益，並爭取我國國際空間。

回顧過往一年，李大維說，外交部推動踏實外交，在全球推動國際合作及人道援助計畫，總統也親自出訪友邦，鞏固雙邊關係。而我國與美、日、歐推展關係之際，也正大力推動新南向政策，盼深化並廣化我與目標國家的關係。

李大維也特別提到，外交部希望促進與民眾對話，去年首度推出臉書專頁，歡迎各界、尤其是青年朋友提供建議與指教。另，春節期間、國人出國旅遊風氣盛，李大維提到我國目前享有166個國家與地區的免簽證、落地簽待遇，2016年起英美澳也陸續對我開放機場便捷措施。

影片後段更出現神秘嘉賓，李大維不僅邀請領務局吉祥物波鴿出場，也首次和夫人池琳與自家愛犬Hana一同現身，Hana別著紅領結更顯喜氣洋洋。池琳特別提醒國人，出發前應確認護照至少6個月效期，並登入領務局出國登錄系統與官方Line帳號，若遇緊急情形可撥打免付費緊急服務專線。李大維一家並共祝國人「新年好運旺旺來」。