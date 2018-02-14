馬英九市場發紅包 被親臉撲懷「要昏倒了」

前總統馬英九（左）與胞姊馬以南至興隆市場採買年菜，馬英九分送攤商與民眾春聯，祝福大家新年快樂。（記者廖振輝攝）

2018-02-14 12:21

〔記者林良昇／台北報導〕明天是除夕，前總統馬英九今早按慣例前往住家附近的興隆市場採買年夜菜，並發送春聯，馬英九大姊馬以南、國民黨發言人鍾沛君也陪同，馬受到民眾熱情歡迎，也有女性馬迷祝馬「情人節快樂」，偷親馬的臉頰，讓馬直呼要昏倒了。

馬英九今早到興隆市場採買年夜菜，並發送春聯，獲得攤販民眾回應，但大部分都由馬以南進行採買，馬則對民眾要求拍照、簽名來者不拒；在發放春聯過程中，馬也遇到熱情女馬迷祝他「情人節快樂」，並在合照後並偷親馬的臉頰，讓馬直呼要昏倒了，還開玩笑說會被追殺。

馬英九受訪表示，今年大姊馬以南與三姊馬冰如都在家，她們有年夜菜菜單，「她們都很厲害的」，多年來也都是媽媽或姊姊陪著買年夜菜，看馬以南買就知道年夜菜會有魚，因為「年年有餘」；馬英九也說，女兒和女婿今年不會回台灣，因為他們平時偶爾就會回家，不必刻意在這時回台灣。

馬也提到，有在網路上看到他的春聯在大陸要賣人民幣1000元，他覺得太離譜，有點受寵若驚，如果兩岸都能拿到他的春聯，他感到高興，媒體則說他的春聯為兩岸融冰，馬笑說：「我已經融很多年了」。

此外，馬隨後到住家附近的興安宮、福興宮參香祈福，並發放春聯、為民眾簽名、合照，不少民眾一早到場大排長龍，受歡迎程度不減。