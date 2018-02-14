婦聯會金流曝光！ 傳國民黨拿到近10年捐款總額3成2

媒體披露，婦聯會近10年金流曝光，其中捐助國民黨基金會及相關政治人物超過6億元，占捐助總額的32％。圖為婦聯會大樓。（資料照）

2018-02-14 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕黨產會認定婦聯會為國民黨的附隨組織，對其歷年金流展開調查，國內媒體披露，黨產會初步調查結果顯示，婦聯會近10年來捐助國民黨相關基金會及政治人物高達6億元，占其總捐助金額的32％，辜家相關基金會也受捐了約2億元，占逾總額的12％。

根據《上報》報導，黨產會近日火速追查婦聯會歷年金流，並密集約談相關人員，目前已初步掌握婦聯會近10年來捐助的對象與金流。黨產會粗估數據顯示，婦聯會近10年來捐助總額約達19.25億元，分別捐助給旗下四大基金會、辜家相關基金會、國民黨相關基金會與政治人物。

報導指出，前述婦聯會捐助給旗下婦聯社福基金會、婦聯聽障文教基金會、華興育幼院及華夏婦女文教基金等四大基金會所占比例最高，約達7.12億元，占了37％；其次則是國民黨「智庫」國家政策研究基金會、民生建設基金會，此外還有捐助前立委邱毅、立委費鴻泰等人的政治獻金，金額高達6.16億元，占總捐助金額的32％。

此外，更有知情人士指出，婦聯會早年來自勞軍捐的資產，不含孳息即高達上千億元，在蔣宋美齡2003年過世前，婦聯會資產共剩下700多億元。據指出，民進黨政府在2003年曾提出兩大方案，其一為婦聯會將700多億元「勞軍捐」財產收歸國有，做為社會福利所用；第二案則是由婦聯會拿出大部分資金，購買國家公債、支持政府建設。

知情人士透露，婦聯會當年對2大方案皆不接受，如今其資產僅剩385億元，前後數百億元捐給誰及財務資料的款項流向，皆為黨產會的調查重點。