童仲彥邀市府員工「深夜考察」 遭拒後獨自直奔紅燈區

童仲彥訪歐開心與波蘭美女服務生留下合照。（翻攝自童仲彥臉書）

2018-02-14 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥先前以公費隨台北市長柯文哲出訪歐洲，而童仲彥傳出在夜宿阿姆斯特丹時，力邀柯P幕僚和工作人員夜訪「紅燈區」，最後雖然無人同行，童仲彥仍獨自前往紅燈區。

《壹週刊》報導，童仲彥在出訪荷蘭時，曾在臉書貼上正妹照片，引發網友討論，一名參訪團團員指出，童仲彥在整個參訪行程中，只要是遇上高䠷窈窕、輪廓深邃的外國正妹，他立刻顯得「精神奕奕」，在荷蘭的最後一晚，童仲彥私下邀約隨行的柯P幕僚和市府員工，想要前往阿姆斯特丹的紅燈區一遊，參訪團團員說：「所有人都累個半死，誰還要跟他去那種地方...」結果童仲彥問過一輪之後全遭拒絕，但即使沒有人要陪他，童仲彥還是在接近零度的低溫下，獨自一人搭上電車前往紅燈區。

童仲彥表示，當天他前往紅燈區的目的是為了考察色情專區，因此希望邀請市府同仁一起去看看，不過當天沒有人要和他同行。童仲彥指出，當天和導遊借了電車儲值卡，去紅燈區晃了一圈，大概1個小時就回旅館了，並強調萬華區地方對設立色情專區一直有正反兩方討論，為了年底選舉可提出相關政見，才會前往考察。