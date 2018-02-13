鷹式飛彈擬進駐蘭嶼 專家認為意義為「戰略表態」

2018-02-13 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕因應共機近來不斷繞台演訓，國防部擬將在蘭嶼、綠島部署鷹式防空飛彈，以強化現有東部地區空防。不過鷹式飛彈在國軍服役已久，預計最近幾年將會被汰除，鷹式飛彈是否有其實質功效？軍事專家認為，鷹式飛彈進駐蘭嶼及綠島的最大意義是在於做出「戰略表態」。

根據《聯合報》報導，淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正指出，不管鷹式飛彈是否老舊，部署在那裏就是一種威脅，因為當雷達鎖定戰機時，戰機會收到信號，等於是種「不用開口的表態」。黃介正表示：「部署鷹式飛彈嚇唬一下是很正常的，目的不是要擊落戰機，而是與中國的一種戰略對話，告訴對方我們有準備。」

台海軍情研究中心主任梅復興指出，鷹式飛彈裝有專門用來鎖定目標的照明雷達，新一代的國軍防空系統已經不需使用此項設備，不過此項系統反而可以讓共機知道自己被「追瞄」，可發揮嚇阻效果，且鷹式飛彈已到待退階段，性能無長期保密價值，洩漏電子參數的疑慮比起新式飛彈系統小得多。

梅復興表示，國軍在蘭嶼、綠島部署鷹式飛彈的用意在於對應，未實質威脅到共機，又可突顯態勢、抗拒恫嚇，加上部署鷹式飛彈後，代表軍方必需在島上尋覓適合建立飛彈基地的地點，也給未來派駐新一代的防空飛彈留下空間。