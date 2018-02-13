蔡英文總統首次視導 海軍反潛航空大隊秀戰力

S70C操練聲納吊放。（記者洪臣宏攝）

2018-02-13 16:47

〔記者洪臣宏／高雄報導〕總統蔡英文今天赴海軍左營軍區反潛航空大隊慰問官兵，軍方以反潛直升機編隊低空通過向總統致敬，同時展示高風險的聲納吊放作業，蔡英文也提前向海軍官兵賀節，並致贈加菜金與全隊官兵合影。

蔡英文今天在國防部長馮世寬、國安會秘書長嚴德發、參謀總長李喜明及海軍司令黃曙光等人陪同下，前往反潛航空大隊聽取春節備勤部署，並視導海軍操練緊急起飛、編隊飛行、聲納吊放作業。

反潛航空大隊以3架S70C、3架500MD編隊，以距離地面70公尺低空通過向總統致敬，執行聲納吊放展示後，S70C再施行俯仰致敬，展示反潛直升機飛行員優秀技能。

海軍艦隊指揮部指出，聲納吊放在距離地面80英尺執行，為高風險項目，目前使用聲納可切換主動拍發、被動監聽、水溫資料測量及水下通話器4種模式，吊放式聲納可以指定吊放深度拍發，突破層次深度，涵蓋水面艦聲納無法偵測陰影區。

海軍反潛航空大隊於民國66年9月成軍，配備有S70C18架、500MD8架、500D1架，可進駐具「艦機組合作業」能力艦艇，執行海空聯合反潛作戰 。

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S70C編隊。（記者洪臣宏攝）

海軍展示魚雷、聲納及聲標等配備。（記者洪臣宏攝）