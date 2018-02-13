耶路撒冷舊火車站打造觀光創新中心 林佳龍考察借鏡

2018-02-13 16:48

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍12日參訪以色列耶路撒冷，考察由舊火車站打造的觀光創新中心，觀摩舊城區新創產業發展，並與以國第二大城特拉維夫市長Ron Huldai交流，期盼兩城進一步的互動合作。

市府表示，耶路撒冷是千年歷史古城，市區之中登錄聯合國教科文組織世界遺產的古城區，幅員達0.9平方公里，並藉由活化再生，成功發展新創產業。

林市長與「全球市長會議」的各國市長參訪耶路撒冷觀光新創基地，該處係由舊火車站打造，原被稱為「第一站」，因1892年中東第1輛火車是駛往耶路撒冷，現今化身為文化和美食的文藝集中地。除聽取耶路撒冷發展策進會觀光處長Ilanit Melchior簡報，並與當地多家新創公司交流。

林佳龍表示，結合舊火車站鐵道再生活化、中東美食文化與創意商品，打造具有觀光特色的新創基地，值得存舊立新的台中舊火車站發展鐵道文化園區參考，以文化作為核心，觀光作為策略，加上大車站計畫，打造專屬台中品牌的觀光創業基地。

市府表示，林市長晚上也受邀至歷史悠久的特拉維夫舊市政廳與特拉維夫市長Ron Huldai晚宴，猶太人理事會主席Jack Rosen致詞時特別介紹來自台灣的林市長是政壇明日之星，Ron Huldai盼林市長能夠再度來訪，讓兩大城有更深層的互動合作。