中國台商返鄉有困難？ 政院澄清班機都有空位

2018-02-13 16:30

〔記者李欣芳／台北報導〕農曆春節在即，外傳受到M503航路爭議影響，中國台商返鄉訂不到機位，行政院發言人徐國勇今天下午受訪時強調，返鄉的班機都還有空位，指台商返鄉有困難、沒有機位是謠言，徐國勇鄭重強調，這樣的謠言不可取，不但傷害兩岸的感情，也讓台商在訂位方面產生誤解，希望大家不要散佈謠言。

媒體詢問有台商反映返鄉困難，政府有無配套因應措施？徐國勇說，到現在為止，返鄉班機都還有空位，不知道為何有返鄉有困難的謠言出來？他要強調，所謂沒有機位是個謠言，每班飛機回來都還有空位，現在都還訂得到位子。