花展活動密集為年底大選搶票？ 柯：想那麼多幹嘛！

2018-02-13 13:05

〔記者沈佩瑤／台北報導〕士林官邸鬱金香花展今起至2月28日登場，超過3萬株鬱金香爭豔，由於近期台北花展大爆發，從杜鵑花季、櫻花展、菊花展到鬱金香展，外界質疑是為柯年底大選拉抬，市長柯文哲上午出席開幕記者會時表示，辦活動都是為了吸引觀光客，未來會把它變成常態，「該做的事情就做，想那麼多幹嘛！」

柯文哲致詞時說，士林官邸是台北的後花園，去年菊花展破紀錄來了超過55萬人次入園賞花，這次鬱金香展從現在一路展到2月28日，剛好跨過農曆新年，這次還加入很多荷蘭元素，像是風車、木鞋，另外還有攝影比賽、課程等。

會後媒體聯訪，現場記者質疑花展「大爆發」，是為了年底六都大選做準備。柯對此解釋，希望把這些活動變成常態，目的是讓台北市變成漂亮的城市，藉此來吸引觀光客。

此外，北市府每辦一個活動，都有留下資料、SOP，未來會把這些活動變成每年常態活動，照時間去進行，至於是否有其他考量？柯說該做的事情就做，想那麼多幹嘛！

在今天記者會上，準市議員參選人、財團法人希望基金會董事長紀政姪子紀建安，高舉自己的競選看板藉機造勢，不但緊跟柯文哲走訪花園，連堵訪時也不忘當背後靈，讓現場染上淡淡選舉味，柯無奈說，「那沒辦法，選舉年一定會有人跟著造勢，這沒辦法。」

相關影音