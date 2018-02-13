參訪猶太人大屠殺紀念館 林佳龍盼訂人權教育法

2018-02-13 13:15

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍12日參訪以色列猶太人大屠殺紀念館時表示，以色列將二戰納粹大屠殺的歷史記錄、研究且公開展示，讓全世界一起反思；而台灣過去面對228等白色恐怖及戒嚴，目前除了通過「促進轉型正義條例」，盼進一步制訂人權教育法，避免類似不幸事件再發生。

市府說，市長經全球市長會議主辦單位安排，與各國受邀市長至猶太人大屠殺紀念館參訪，透過真實紀錄片、虛擬影像、歷史照片及猶太人倖存者所捐獻文物，深入了解二次大戰納粹大屠殺的黑暗史，並參與哀悼儀式，祈求世界和平。

林佳龍指出，這段歷史固然令人悲傷，但也敬佩以色列政府將歷史加以記錄、研究且公開向世人展示，對於轉型正義的全面反思，具有相當重要的教育意義。

他也說，類似的事件不只發生在二次大戰，人類歷史上也有很多主政者利用國家暴力不當傷害人民生命、家庭及一切。台灣剛通過「促進轉型正義條例」，可參考以色列及歐美國家所建立的法治與努力。

市府這3年以來，逐步建構白色恐佈時期的口述歷史，也將2月28日至4月7日的言論自由日期間，擴大舉辦為人權文化季，目的就是為了推動人權教育，讓社會下一代了解歷史過去所犯的錯誤，並從中加以反省檢討，避免災難再發生。

市府也希望藉由教育角度，將人權理念深入到學校，期待中央進一步訂定人權教育法，讓人權觀念深入人心。

林佳龍強調，藉由參訪回溯歷史時空，感受到當時災難對人性最大的考驗，期待這段慘痛歷史幫助台灣轉型正義有所啟發，透過各方面努力，讓這段悲慘歷史不會在地球任何地方再發生。