質疑市長妻收廠商鑽戒 童仲彥無罪逆轉改判拘役59日

2018-02-13 12:41

〔記者楊國文／台北報導〕台北巿議員童仲彥6年前在市政總質詢時，質疑時任台北市長郝龍斌的妻子高閬仙有無收受廠商送的鑽戒，高閬仙不滿童的發言，認為已損害名譽，自訴控告童仲彥誹謗罪，童仲彥反控高閬仙誣告罪，一審以童有言論免責權，判2人都無罪，上訴後，高等法院認為童有主觀誹謗故意，並不在言論免責權保障範圍，童也未盡查證義務，今改判童拘役59日，可易科罰金59000元。可上訴。

童仲彥是在2012年11月15日總質詢時表示要爆料，質詢當時的北市長郝龍斌：「你老婆有沒有收過人家鑽石？」，並指「我在這邊舉報，會將相關證據送特偵組」，童接著播放某男子陳述工信潘董贈送郝龍斌的妻子高閬仙價值四、五百萬元鑽戒的錄音內容後，以「．．工信潘董，當初是不是承包我們花博、新生高，有沒有？講到您的夫人，是不是有收了他的鑽戒？...這個潘董透過一位劉姓珠寶商，他的珠寶店就在『關中按摩院』附近，也許您夫人不知道有沒有收？還是藏起來？」等話。高閬仙認為童誤指她收受廠商鑽戒，損害她的名譽，自訴控告童涉誹謗罪。

台北地院認為童沒向工信查證，確有誹謗故意，但考量他是在質詢市政議題，享有言論免責權，判他無罪。至於郝妻提告是為了捍衛清白，不算誣陷，判2人均無罪。

全案上訴高等法院，高院認為，童的資訊來源可疑，而他未盡查證義務，主觀上有散布而眾而毀損高閬仙名譽的誹謗故意，並非對市政進行質詢，而是在爆料未經合理查證，而足以貶抑高女品德、操守的事實，已超過議員言論免責權的保障範圍內，今改判童拘役59日，可易科罰金59000元。