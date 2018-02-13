地方創生 新世代盼改善返鄉環境

2018-02-13 12:56

〔記者王涵平／台南報導〕南市議員參選人李宗翰等多位返鄉青年今日召開記者會，分享發展經驗，除因應人口老化問題，也希望審視困境，試圖以地方創生為解答。

李宗翰表示，去年返鄉後，發現大新營地區並不是完全沒有年輕人返鄉，但是回鄉困難重重，無法吸引更多年輕人回來。特別與台南市市長參選人黃偉哲了解返鄉青年王文達、黃雅聖、林韡勳及百大青農魏宗淇等成功案例的經驗，學習之餘，也重新審視台南在目前社區發展、青創及青農等方面所面對的困境。

「果醬男孩」林韡勳返鄉在新營創業，提到在新營以果醬創業，整個街道只有自己一個年輕商家，十分孤單。白河青農魏宗淇表示，自己雖然有其他夥伴，但農業環境複雜，年輕人生存不易。若政府不協助，將來只能讓年輕人二度出走。社區工作者王文達、黃雅聖表示，若台南各單位與社區還是不一同向國際競爭，推廣台南在地，社區如何發展都難以長久生存，民間自行推動是有困難的。

李宗翰回應，將推動近期充滿爭議「新營民治議會」空間活化為整合青創、青農、新創、社區營造及產業發展等能量的據點。議會應該是最貼近民意的地方，彰顯與民親近、共生的決心，也能讓青年彼此交流、媒合資源，更能夠讓民意代表了解返鄉青年的想法與創意。除避免民治議會閒置，更是政府、產業及人民三贏的最佳契機。