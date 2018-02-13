美加免試換駕照人數大增 超過15000國人受惠

2018-02-13 11:44

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部與交通部共同推動「駕照相互承認協定」措施，增進國人旅居國外的生活便利。根據外交部網站，目前已有102個國家與地區與我完成「駕照相互承認協定」安排。外交部北美司司長陳立國今天進一步表示，美加地區去年成功換駕照的國人即有6400人，較以往四年累積件數增加7成，推動此措施截至目前更已有超過1萬5000人受惠。

為增進國人旅居或留學海外的生活便利，外交部與交通部自2013年起推動我與他國簽署《中華民國（臺灣）與懷俄明州駕照相互承認協定》，目前累計已有超過102個政府與地區承認我國駕照免試換照，包括北美地區38個、歐洲地區12個、亞太地區26個、中南美洲地區11個與亞非地區15個。

陳立國今天出席外交部例會時說，全美國共50州，我已與超過半數的州，以及加拿大10個省之中的9個省，完成免試換照簽署安排。且經過外館統計，去年成功利用此互惠措施在美加換發駕照的國人約6400人，較過去4年累積受惠人數增加7成，統計至去年年底受惠國人已經超過1萬5000人，美國地區有1萬700人、加拿大4800人。

陳立國也說，外交部推動駕照互惠相關成果資訊，都會立即更新在外交部官方網站免試駕照申換專區。