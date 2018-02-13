孫文學校 要推動「結束兩岸敵對狀態公投」

2018-02-13 10:27

〔記者施曉光／台北報導〕「孫文學校」今日召開記者會宣布要推動第七個「重建價值」公投案－「結束兩岸敵對狀態公投」，以公投要求政府應積極作為，開啟兩岸政治對話，促使兩岸正式結束敵對狀態。

「孫文學校」校長張亞中指出，馬政府時代雖以「九二共識、一中各表」為基礎，加速兩岸事務性的交流，雙方人員經貿往來頻繁，但是仍未就兩岸政治定位問題展開協商，政治上的敵對仍然存在，兩岸並沒有真正的」和平」，只有暫時性的「外交休兵」與「軍事自制」，而且馬政府放任政治敵對與經貿頻繁的矛盾不平衡現象存在，就像一部車子的兩個輪子，經貿的輪子快速轉動，但是政治的輪子卻鎖住不轉，如此怎麼可能不翻車？也因此馬政府的大陸政策列車終於在2014年的太陽花運動中翻車。

孫文學校決策委員、前立委邱毅則指稱，如果美國參議院院會通過「台灣旅行法」，美國總統川普簽署成為正式法律，屆時就會被民進黨拿來做今年的選舉操作，至少邀請主管亞太事務的國防部助理部長或副國務卿，甚至是太平洋司令部現役官員，如果一來將破壞美國1979年來所定位的美台非官方關係。

他強調，雖然這對民進黨是大突破，但對台灣、兩岸、中美關係而言都是嚴峻挑戰，如果台灣國防部長應邀到美國參加軍事演習，台灣軍方高層官員登上美國軍艦，就會符合中國駐美公使李克新所說，如果美國軍艦停靠台灣軍港，就是武統的時機，他並懷疑蔡英文總統可能爭取訪美，如此一來就破壞「一中政策」，踩到中國「反分裂法」的紅線。

張亞中指出，「孫文學校」將從過年期間開始推動包括重建中華史觀、改總統府為台灣抗日英烈紀念館、結束兩岸敵對狀態、減碳無煤家園等7個公投案連署。