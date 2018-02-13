羅東轉運站BOT引爭議 陳金德宣布改縣府興建

2018-02-13 10:07

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣政府原計畫以BOT方式新建羅東轉運站，要蓋地上13層、地下2層的建築，引起圖利財團、破壞景觀的疑慮與批評；宜蘭縣代理縣長陳金德今在縣府會議宣佈，原BOT案撤銷改採縣府自辦，地上4層、地下3層，購地與建設經費預計13億元，相關經費將編列明年預算辦理。

縣府建設處長林國民表示，現有的羅東轉運站位在羅東後火車站、光營路與公正東路口，距車站約300公尺，結合首都、葛瑪蘭、大都會等國道客運，成立宜縣公共汽車客運公會，面積1.2公頃，提供300個汽車停車位，60個機車車位。

目前的轉運站用地是由民眾承租使用，在民國100年11月啟用，提供12座月台26條客運路線，行經車站每日1100班次，其中國道7至800班次，國道旅運人次約600人次。

為因應旅客運輸成長需要，縣府規劃新興轉運站，希望在107年完成市地重畫，後續要7.8億元購地費，考量財政困難計畫以BOT招商，增加民間投資意願且規劃強度開發，預計興建地上13層、地下3層建物。

縣府開過3次公聽會，民眾質疑公益性不足，有圖利財團疑慮；也有建議羅東轉運站與火車站距離較長，是否等鐵路高架一併與火車站共構。

林國民在縣務會議建議以縣府自建方案進行，他說，由縣府興建時程可由縣府掌控，工程可由縣府規劃，避免BOT疑慮，預估經費約13億（含購地費）元，相關經費可向中央爭取，站體部分可爭取交通部公路總局6000多萬元經費助，轉運站地下停車場可爭取前瞻計畫補助約2.79億元，站體建置經費5億元，扣除中央款，縣府要自籌1.6億元，不含購地費7.82億元。

代理縣長縣金德裁示，要求縣府今年就要爭取獲得補助，縣府第二預備金也可動用，最慢明年就要編列預算，至於自償性支用也要編貸款計畫，計畫明年要通過審查，相關規畫包括建築與空間友善規劃，方便乘客行走，計程車排班、車輛停放都要考量，陳金德最後宣佈，原BOT撤銷改採縣府規劃興建。