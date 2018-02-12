慶富案》陳慶男等3人被求刑20至30年 併科19億罰金

國造獵雷艦弊案今天偵結，陳慶男、陳偉志、簡良鑑3人起訴，求刑20至30年、併科罰金19億元。（資料照）

2018-02-12 17:41

〔記者黃良傑／高雄報導〕海軍國造獵雷艦相關弊案，高雄地檢署今天偵結，認定慶富董座陳慶男、陳偉志父子等5人，涉先取得獵雷艦承建標案後，假藉辦理增資獲取銀行團聯貸，再用不實文件向聯貸銀行詐貸至少63億元，造成銀行團受害損失131億元，今依詐欺、背信、偽造文書、違反銀行法等罪嫌起訴。

檢方並對董事長陳慶男求刑30年、併科罰金10億元，對副董事長陳偉志求刑25年、併科罰金6億，對前執行長簡良鑑20年、併科罰金3億元，同案還起訴陳慶男妻子陳盧昭霞、顧問李維峰。

對於判決，陳慶男表示尊重司法，將交由律師團處理，待收到起訴書再考慮是否回應；據了解，慶富造船內部認為，部分案情已被政治化，但陳家相信未來法官會還原事實。

另一名被告李維峰透過律師聲明，「本人確曾任職慶富集團，任職期間在不知情的情況下交付個人帳戶導致捲入洗錢行為，對檢方認定本人共同參與洗錢，甚感遺憾；本人基於情誼而交付個人帳戶，未料遭慶富集團作為金流使用，不僅未從中獲利甚至自行負擔手續費用，對於犯案方式流程完全不知情也未參與，更不可能從旁協助。全案尚待法院審理，本人秉持對司法公正審判之信心，定將在法庭奮力維護自身名譽與權益，盼外界勿未審先判」。

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