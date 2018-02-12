海軍已與慶富解約並求償 獵雷艦案後續評估需半年

國防部去年12月中已宣布與慶富解除獵雷艦採購案契約並求償，至於未完成建造的獵雷艦該如何處理，需半年的評估時間。（資料照）

2018-02-12 17:51

〔記者羅添斌／台北報導〕獵雷艦得標廠商慶富公司涉詐貸案，高雄地檢署今天偵結起訴慶富董事長陳慶男、陳偉志父子等5人，並求處重刑，國防部已與慶富解約、沒入保證金，並由海軍向慶富求償，至於獵雷艦案後續如何處理，評估時間需要半年左右。

軍方官員今天指出，面對軍方解約求償動作，慶富公司有一連串的反擊行動，除了指稱軍方與其片面解約並不合法，要進行適當的法律行動之外，也向監察院提出陳情。

至於獵雷艦案後續如何處理？軍方官員今天指出，立法院在審查107年度預算時，已經將興建獵雷艦的後續幾期預算經費全數刪除，因此興建獵雷艦案已經是走不下去了，海軍去年曾提出將現役獵雷艦進行性能提升的選項，但這部分仍要過細部的評估才能做出決定，評估時間約需要半年左右。

他表示，由於朝野立委對獵雷艦案後續處理甚為關心，因此在軍方做出後續處理的決定後，也會向朝野立委提出說明，希望可在今年8月底，也就是在108年度中央政府總預算草案送入立法院之前完成。

國防部是在去年12月中旬正式函告慶富公司解約獵雷艦案採購案契約，國防部當時指出，已依海軍呈報慶富造船股份有限公司相關違約具體事證，按政府採購法及契約規定，正式函告通知慶富解除獵雷艦採購案契約。